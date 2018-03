Gilberto Gil se apresentará em Festival na Espanha

O cantor e ministro da Cultura Gilberto Gil fará um show nesta quarta-feira, 8, no 7º Festival de Jazz de Valência, na Espanha. Veja também: Novo show de Gilberto Gil reúne 2 mil pessoas em NY Durante o concerto, Gil será acompanhado por Arthur Maia no baixo, Alex Fonseca na bateria, Bem Gil e Sergio Chiavazzolli nas guitarras, Claudio Andrade no teclado e Gustavo Di Dalva na percussão, informaram nesta terça fontes do Palácio da Música, onde acontecerá o evento. Gil apresentará as músicas de seu álbum Electracustica, pelo qual recebeu um prêmio Grammy e no qual realiza uma intensa mistura de elementos acústicos e eletrônicos. Ele deverá também cantar seus maiores sucessos.