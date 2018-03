Gilberto Gil: relançamento em dose dupla Gilberto Gil em dose dupla, pré-ministro da Cultura, chega em CD e DVD. "Pierre Fatumbi Verger: Mensageiro entre dois Mundos" é um documentário de 1998, de Lula Buarque de Holanda, sobre o fotógrafo e antropólogo francês que, vindo para Bahia nos anos 30, revelou para nós um País em ângulos até então inéditos, e destrinchou nossas raízes africanas. Amigo de longa data, o atual ministro o entrevistou em Salvador e viajou à África, para mostrar os lugares de origem do candomblé baiano. "GiLuminoso", o CD, era parte do livro biográfico do mesmo nome, de Bené Fontelles, em que o compositor desfila, só com voz e violão, canções intimistas que já tinham registros com banda ou orquestra. Não era essa a intenção, mas os dois trabalhos revelam faces complementares de Gil, o político e o espiritualista, o músico e o militante cultural. "Tudo no CD foi sugestão do Bené. Ele listou canções que abordam o tema da espiritualidade e tirei 15 com as quais fiquei durante uma semana, até encontrar a melhor forma de interpretá-las sem a vestimenta dos arranjos", disse o ministro ontem, durante uma entrevista coletiva. "Já fiz muito show de voz e violão, mas gosto do companheirismo da banda e dos acréscimos que os músicos trazem a minhas canções. A maioria delas, composta só no violão, recebeu um arranjo e voltou à forma original. A exceção é ´Tempo Rei´, que já nasceu na guitarra. Também foi a que me deu mais trabalho." Gil tem composto pouco, já que o Ministério lhe toma o tempo dessa atividade. "Mas o que eu gosto é de tocar e cantar. Compor não é tão importante, até porque a música brasileira tem canções maravilhosas para abastecer meu repertório. João Gilberto é o melhor exemplo de criador que só fez três ou quatro músicas", comentou. "Além disso, não me sinto mais obrigado a fazer parte da engrenagem da indústria da música. Não preciso mais prover o público de músicas novas, de atender a meu público de quatro décadas de carreira, aos novos e aos que ainda devo conquistar. Apesar disso, pretendo ainda fazer um disco de sambas, já compus alguns, mas não tenho prazo para lançá-lo." As 15 canções são dos anos 70 e 80 e mostram que Gil faz falta sim como compositor. Seja parodiando, em "Preciso Aprender a Só Ser" ou "Super-Homem - A Canção", seja brincando com as palavras, como "Metáfora" e "O Som da Pessoa", seja exercendo sua espiritualidade, em "Retiros Espirituais" ou "Meditação". Duas delas, "Copo Vazio", feita para Chico Buarque, e "O Compositor me Disse", para Elis Regina, têm o primeiro registro com o autor neste disco. "Este foi um critério de escolha das músicas. Há outras sugeridas pelo Bené, mas já têm muitas regravações", explicou. No DVD, Gil participou da produção porque sua ligação com Verger se deu em vários níveis, a partir dos anos 70. "Tem o reconhecimento pelo aristocrata branco e francês que escolheu viver aqui; a admiração pelo trabalho de inclusão negra no processo civilizatório; a elegância está na elegância do artista e sua maneira clássica de fotografar, que o coloca num patamar de Cartier Bresson; e por fim, o homem com quem aprendemos e ensinamos e de quem ficamos próximos", diz Gil. O documentário o levou a Keto e Blomé, pequenos reinos do interior da África, onde ele participou dos rituais que os então escravos trouxeram para a Bahia. "Algumas coisas aconteceram só para a gravação, porque o nome de Verger abre portas. Mas muita coisa foi espontânea porque, ao contrário da Bahia, onde o candomblé é quase uma maçonaria, para fugir às perseguições, lá todo acontece nas ruas, os ritos e as festas." O documentário foi exibido no GNT, mas o DVD teve acréscimos fundamentais. A entrevista de Gil com Verger, por exemplo, um dia antes de sua morte (inesperada, apesar de seus mais de 80 anos) veio na íntegra. As conversas com o fotógrafo e antropólogo Milton Guran durante as viagens entre os diversos povoados africanos também entraram. Guran segue a linha Verger e foi consultor do documentário. A música de Nana Vasconcelos foi mantida. É preciosa e, em alguns momentos passa do son direto das cerimônias para a composição do percussionista pernambucano, profundo conhecedor dos ritos e da música africana. O DVD tem um tom didático, sem cair na monotonia, e a Conspiração Filmes o lança para atender à demanda de escolas secundárias e universidades para exibi-lo. Já o CD é puro deleite para quem gosta de ouvir o compositor Gilberto Gil interpretando suas próprias músicas. Seu disco mais recente, "Eletracústico", é de 2004 e tudo indica que o músico continuará ministro, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reeleja. Ele recusa-se a falar sobre o assunto mas se diz satisfeito com o que já realizou e capaz de fazer muito mais. "Ao contrário da música, onde sinto minha missão cumprida."