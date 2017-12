Gilberto Gil recebe alta e volta para o Rio de Janeiro

O cantor e compositor Gilberto Gil recebeu alta do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde o último dia 30 de agosto. Flora Gil, mulher do músico, foi quem confirmou a informação ao postar um vídeo nas redes sociais em que aparecem ela, Rodrigo Godoy, Preta Gil e o cantor dentro de um helicóptero já no Rio de Janeiro. "Chegando num feriadão de céu de brigadeiro", escreveu a empresária na legenda.

Segundo sua assessoria de imprensa, o motivo de internação do cantor seria a realização de exames e continuação do tratamento de sua insuficiência renal. Essa foi a segunda vez que Gil, 74 anos, foi internado no Sírio Libanês. Em junho, ele teve sete dias de internação. Ao sair, participou das festividades de abertura da Olimpíada do Rio e surgiu alegre, em vídeo, cantando na casa da filha Preta Gil uma música que havia feito para sua netinha.

Devido à internação, o show que faria com Caetano Veloso no Rio no dia 27 de agosto foi adiado. A apresentação foi remarcada para o dia 30 de outubro. Os próximos shows de Gil estão marcados para os dias 16 e 17 de setembro, em São Paulo. Os ingressos para as duas apresentações - parte da turnê Dois Amigos, Um Século de Música - já estão esgotados.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Emoção. O cantor e compositor Gilberto Gil compartilhou na última quinta-feira, 1º, em sua conta na rede social Instagram, uma foto em que a aparece recebendo a visita da família no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Na imagem postada inicialmente por Flora Gil, esposa do baiano, o cantor diz que está sendo "paparicado". Ao seu lado, estão a sua filha e apresentadora de TV Bela Gil, o seu genro JP Demasi, a sua neta Flor e sua filha e empresária Marina Morena. Nos comentários, centenas de fãs postaram mensagens de apoio a Gil, desejando a sua recuperação.