Gilberto Gil faz 72 anos e se prepara para inaugurar teatro em SP

Gilberto Gil comemora 72 anos nesta quinta-feira, 26, e celebra com o público de São Paulo no próximo mês. Ele inaugura o Theatro Net SP, no Shopping Vila Olímpia, com o show Gilbertos Samba, que fica em cartaz entre os dias 18 e 20 de julho. Os ingressos estão à venda pelo site Ingresso Rápido. O cantor e compositor mostra o repertório de seu novo CD, com regravações de sucessos de João Gilberto, entre eles Desde Que O Samba é Samba, Desafinado e Eu Vim da Bahia, além de sucessos da carreira.

João Gilberto é uma das principais influências de Gil, que começou a carreira nos anos 1960 e conquistou o sucesso com Domingo No Parque, defendida no Festival da TV Record de 1967, uma das músicas responsáveis por dar início à Tropicália, movimento arquitetado com Caetano Veloso, Tom Zé, Rogério Duprat, entre outros. O baiano foi exilado pela ditadura militar em 1969 e, ao voltar ao Brasil em 1972, permaneceu com uma trajetória de sucesso que culminou no sucesso comercial do disco Realce, de 1979, que tem Não Chore Mais e a faixa-título. Nos últimos anos, o artista se dedicou a revisitar o cancioneiro de Bob Marley e Luiz Gonzaga, além de gravar álbuns inéditos.