Gilberto Gil é o primeiro confirmado na edição de 20 anos do Festival Bananada

O icônico festival indie Bananada, que terá sua 20.ª edição em Goiânia, entre os dias 7 e 13 de maio de 2018, vai receber a turnê Refavela 40, de Gilberto Gil. Essa é a primeira atração confirmada do festival.

O show idealizado por Bem Gil comemora os 40 anos do disco Refavela, criado por Gil após uma visita à África no início de 1977. O álbum se tornou o mais bem sucedido do cantor e compositor até ali. No show do Bananada, estarão presentes, além de Gilberto e Bem Gil, Moreno Veloso e Maíra Freitas.

+ Gilberto Gil lança caixa com shows inéditos feitos nos anos 1970

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Recriar esse disco foi um processo bastante emotivo para todos nós”, disse Bem ao Estado em setembro, quando a turnê passou por São Paulo. “A experiência já vinha sendo muito intensa desde o início, quando começamos a trabalhar nesse projeto, ao buscar os arranjos, estudar o disco todo.”

Os ingressos já estão à venda na modalidade Blind Ticket, que vale para todos os shows do festival, e custam R$120.

O Bananada é produzido pela A Construtora Música e Cultura, e em 2018 celebra 20 anos de existência. Com grande destaque no cenário independente nacional, o festival cresceu e em 2017 chegou a 100 nomes entre os mais importantes da música brasileira, como Os Mutantes, Mano Brown, Céu e BaianaSystem.

BANANADA 20 ANOS

Goiânia (GO). De 7 a 13 de maio de 2018.

Ingressos (R$120 + taxa) aqui.