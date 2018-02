Gilberto Gil é internado para exames em São Paulo

O cantor e compositor Gilberto Gil deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na noite de segunda-feira. Segundo sua assessoria de imprensa, no entanto, ele foi internado apenas para se submeter a uma série de exames. Seus assessores negam a informação de que ele teria descoberto algum problema no coração. "Isso é coisa que alguém inventou. Garantimos que está tudo bem. Todos os anos, ele se submete a uma série de exames, um check up geral. Está tudo em paz." O hospital não divulgou nenhum boletim médico sobre o estado de saúde do ex-ministro da Cultura.

A assessoria informou também que o cantor, de 71 anos, costuma tirar alguns dias sempre neste período do ano para realizar exames e checar se está tudo bem com sua saúde. A época coincide também com os preparativos para o carnaval, do qual Gil, apesar de não integrar mais oficialmente o calendário dos trios elétricos de Salvador, participa sempre, principalmente no camarote do Expresso 2222, trio elétrico criado por ele em 1998.