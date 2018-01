Gilberto Gil é internado novamente

O cantor Gilberto Gil voltou a ser internado no Hospital Sirio Libanês, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (30). A assessoria de imprensa do cantor afirmou que ele se sentiu mal no sábado, quando adiou uma apresentação que faria com Caetano Veloso na casa de shows Metropolitan, na Barra da Tijuca.

O motivo de internação do cantor seria, segundo sua assessoria, para a realização de exames e continuação do tratamento de sua insuficiência renal. É a segunda vez que Gil, 74 anos, é internado no Sirio Libanês pelo mesmo motivo. Em junho, ele teve sete dias de internação. Ao sair, participou das festividades de abertura das Olimpíadas e surgiu alegre, em vídeo, cantando na casa da filha Preta Gil uma música que havia feito para sua netinha.