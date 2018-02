Gilberto Gil e Chico Buarque se unem em gravação de trilha para 'Rio Eu Te Amo'

A trama do diretor será protagonizada por Fernanda Montenegro e Eduardo Sterblitch e terá como cenário o centro da capital carioca. A história será reunida a outros nove segmentos, em uma versão brasileira da franquia Cities of Love, do diretor francês Emmanuel Benbihy, que propôs homenagens cinematográficas para grandes cidades do mundo.

Composta em 1973, a música Copo Vazio já foi gravada por Chico Buarque no disco Sinal Fechado, do ano seguinte. Na época, ele não conseguia ter seus trabalhos aprovados pela censura do regime militar e resolveu gravar trabalhos de outros compositores.