Gilberto Gil e Caetano farão shows juntos também no Brasil

O cantor Gilberto Gil anunciou em sua página do Facebook que vai fazer, também no Brasil, shows ao lado de Caetano Veloso, nos mesmos moldes da apresentação que irá correr o mundo no segundo semestre deste ano. "Com alegria, anunciamos que a turnê 'Caetano Veloso & Gilberto Gil - Dois Amigos, Um Século de Música', que começa circulando pela Europa em julho, vem para o Brasil no segundo semestre de 2015. As cidades ainda não foram todas definidas, mas Rio, São Paulo e Salvador estão confirmadas no roteiro!'

Apesar das proximidades de suas carreiras, foram poucas as vezes em que Gil e Caetano, só os dois, fizeram shows lado a lado. O último deles ocorreu em Brasília, em 2012, quando lembraram com seus violões canções de momentos diversos das trajetórias.