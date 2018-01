Gilberto Gil deixa o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

O músico Gilberto Gil deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no início da tarde desta quinta-feira, 26. Ele publicou uma imagem em sua página no Facebook. "Voltando pra casa e domingo tem a última apresentação de #DoisAmigosUmSeculoDeMusica no Rio. Aquele abraço pra todo mundo e axé!", escreveu o cantor. Ele estava internado desde sexta-feira, 21, para dar continuidade ao seu tratamento de insuficiência renal.