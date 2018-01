Gilberto Gil continua internado em São Paulo e não tem previsão de alta

Gilberto Gil, de 74 anos, continua internado no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo. De acordo com a assessoria de imprensa do músico, não há previsão de alta. O cantor e compositor deu entrada no hospital na última sexta-feira, 21.

Desde o começo do ano, Gil é internado mensalmente para realizar exames e dar continuidade ao tratamento de insuficiência renal. Em setembro, ele chegou a ficar uma semana no hospital. Um mês antes, em agosto, adiou uma apresentação que faria com Caetano Veloso na casa de shows Metropolitan, na Barra da Tijuca, depois de se sentir mal.

Recentemente Gil compôs uma canção para a cardiologista Roberta Saretta, que faz parte da equipe do médico Roberto Kalil Filho e tratou o cantor nas internações anteriores. A canção foi publicada no Instagram de Flora Gil, mulher do cantor, em um vídeo de 40 segundos e acompanhado da legenda: "Inspiração depois de tanto hospital. #obrigadatodososmedicos".