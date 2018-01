Gilberto Gil continua internado em São Paulo

O cantor e compositor Gilberto Gil continua internado neste domingo, 19, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A assessoria de imprensa do músico afirmou na última sexta-feira que "Gil está dando sequência ao tratamento de insuficiência renal, fazendo os exames de rotina do tratamento e sendo acompanhado por médicos até quando eles acharem necessário". Segundo sua assessoria, ainda, a alta do cantor estava prevista para o sábado, 18.

O último boletim médico do Hospital Sírio-Libanês referente a Gilberto Gil data de 9/3. No dia, o músico havia recebido alta depois de ficar internado no local, desde 25/2, "em razão de quadro de hipertensão arterial".

Em maio, o cantor e compositor retornou para o hospital para realizar um check-up. A assessoria de imprensa do hospital não deu mais detalhes sobre a atual situação de Gilberto Gil.

Até a última sexta-feira, 17, a agenda de shows de Gil com Caetano Veloso, em turnê com Dois Amigos, Um Século de Música, estava mantida.