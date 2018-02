Gilberto Gil começa a lançar novo disco pela internet

Usando a mesma estratégia de Marisa Monte e Chico Buarque, Gilberto Gil começou o lançamento de seu próximo álbum em doses homeopáticas. A primeira mostra do que pode ser Gilbertos Samba, título do disco previsto para ser lançado em março, foi divulgada nesta segunda-feira, com o vídeo de Você e Eu, uma parceria de Carlos Lyra e Vinicius de Moraes gravada por João Gilberto em 1961. Depois de rever em disco obras como as de Bob Marley e Luiz Gonzaga, ou de fazer álbuns de cover como o forrozístico Fé na Festa, de 2010, Gil vai homenagear João Gilberto. Sobre seu gosto pelas recorrências de gravações de tributos, Gil disse em entrevista ao Estado, em janeiro de 2012. "Chico e Caetano estão em progressão. Eu sou outra pessoa. Ao menos como proposta, não estou em evolução. Estou no caminho contrário, revisitando recantos da infância, da festa nordestina."

As primeiras sensações com Gilbertos Sambas, que terá a produção de Bem Gil, filho do cantor, e Moreno Veloso, filho de Caetano, são as de que um bom está prestes a chegar, ainda que provavelmente sem material inédito. A voz é um ponto delicado. É público que, nos últimos anos, Gil tem se esforçado para manter-se como cantor mesmo perdendo potência vocal. Em Você e Eu, sua postura soa refinada, com um vibrato nos finais de frase nada comuns em outras gravações. As tonalidades e os arranjos também devem ser pensados para que Gil consiga ficar à vontade, sem que tente chegar a alturas que se tornaram arriscadas.