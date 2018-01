Gilberto Gil canta em festival na Espanha O cantor e ministro da Cultura do Brasil, Gilberto Gil, tocará este sábado no Festival de Cap Roig, na região espanhola de Calella de Palafrugell. Na apresentação, que faz parte da turnê européia do cantor, Gil tocará sucessos baseados no reggae e na fusão de bossa nova e samba com músicas folclóricas, ritmos afro-americanos e rock. Ao lado de nomes como Gal Costa, Tom Zé e Caetano Veloso, Gilberto Gil participou, nos anos 60, do movimento tropicalista, que trouxe influências estrangeiras à música brasileira. No início dos anos 80, o cantor adaptou para o português o sucesso "No Woman, No Cry", de Bob Marley, um de seus "maiores ídolos", segundo declarou na apresentação de seu disco "Kaya N´Gandaya", gravado em 2005, e dedicado ao músico jamaicano. Gilberto Gil nasceu na Bahia há 64 anos, e já lançou mais de 30 álbuns ao longo da carreira, obtendo seis discos de ouro, quatro discos de platina e vendendo mais de quatro milhões de cópias.