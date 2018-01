Gilberto Gil cancela show em Madri por problemas na garganta

O cantor e ministro da Cultura Gilberto Gil cancelou o show previsto para esta segunda-feira, 14, no Palácio Municipal de Congressos em Madri, devido a "um processo amigdalar agudo", informou a promotora do espetáculo. Veja também: Gil faz turnê pela Europa para promover seu novo álbum Gil se apresentava nesta viagem com o disco Luminoso, gravado em 2006. O músico baiano operado em março de um pólipo nas cordas vogais que o manteve afastado dos palcos durante algum tempo. As duas últimas apresentações de sua turnê européia, em Lisboa e no Porto, em Portugal, previstas para 17 e 19 de abril, ainda não foram canceladas.