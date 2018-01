Gil volta a ser internado para continuar tratamento de insuficiência renal

Gilberto Gil está internado novamente no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Segundo a assessoria do músico, “Gil está dando sequência ao tratamento da insuficiência renal, fazendo os exames de rotina do tratamento e sendo acompanhado por médicos até quando eles acharem necessário”. A previsão de alta é no sábado, 18. A agenda de shows dele com Caetano Veloso, em turnê com Dois Amigos, Um Século de Música, está mantida.

Gil já havia sido internado outras duas vezes este ano. A primeira, no fim de fevereiro, por causa de um quadro de hipertensão, associado a problemas renais, após passar por uma bateria de exames. Em maio, ele retornou ao Sírio Libanês para terminar um check-up, que precisou interromper para realizar os shows da turnê ao lado de Caetano Veloso nos Estados Unidos e na Europa.

Na ocasião, ele postou nas redes sociais: “Gostaria de agradecer a todos pela preocupação, pelas inúmeras ligações, e-mails e recados aqui nas redes. Como vocês sabem, no mês passado iniciei um check-up aqui em São Paulo, interrompi pra fazer minha maratona de shows com @caetanoveloso pela América Latina, Estados Unidos e Europa, e agora retornei ao hospital com @floragil_ para terminar o meu check-up. Obrigado por tanto carinho, espero em breve estar em casa".