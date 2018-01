Gil quer lançar novo álbum 'Banda Larga' na web Gilberto Gil vai continuar a caminhada pelo mundo digital e pretende lançar o novo álbum "Banda Larga Cordel" pela Internet, após ter anunciado, nesta segunda-feira, uma parceira com o site de vídeos YouTube para aumentar a divulgação de sua música na web. Amante declarado dos avanços tecnológicos, o músico-ministro cogita até disponibilizar gratuitamente na rede canções do próximo álbum, que será lançado no primeiro semestre deste ano. "'Banda Larga' eu quero lançar (com músicas) soltas, individualmente canção por canção, e que os discos venham sendo formados. Alguém quer fazer um disco de quatro músicas, faz de quatro músicas, quem quer fazer oito músicas, faz com oito", afirmou Gil no lançamento do seu canal customizado no YouTube (www.youtube.com.br/gilbertogil), no Rio de Janeiro. "Eu quero, por exemplo, em algumas canções, disponibilizar duas, três versões delas, e disponibilizar de formas diferentes. Algumas para lojas eletrônicas, outras para downloads pagos, e eventualmente, algumas versões grátis", acrescentou o ministro da Cultura, ao lado do presidente do Google Brasil, Alexandre Hohagen. O site de busca controla o YouTube. A nova investida digital do cantor já está sendo negociada com a gravadora Warner Music, que será responsável pelo lançamento do próximo álbum. Gil garantiu que o contrato com a gravadora será mantido. "Já tive uma reunião sugerindo que o modelo de negócios seja variado dessa forma, e acho que a companhia vai topar", disse ele. "A Warner terá que trabalhar com essa diversidade de modelos", afirmou. "Quero que o próximo disco, 'Banda Larga Cordel', tenha a primeira calha de distribuição feita eletronicamente." TURNÊ EXPERIMENTAL Em sua turnê pela Europa entre julho e agosto do ano passado, Gil deu início a seu processo de interatividade digital ao pedir a participação do público em seus shows. Em vez do tradicional aviso "proibido filmar", Gil pedia ao público que tirasse fotos, filmasse e enviasse o material para o site da turnê. O álbum será lançado no Brasil ainda no primeiro semestre, e a turnê pelo país começa em seguida. Depois de voltar da Europa, Gil fez apresentações do show no Rio de Janeiro e em São Paulo. "Banda Larga foi uma turnê experimental, foi ali que se abriu a possibilidade para que essa experiência fosse feita", afirmou. Gil, que tem no repertório músicas como "Pela Internet" e "Banda Larga", disse que se considera "cobaia" do canal customizado, que será o primeiro do tipo do YouTube na América Latina. A página terá a função de concentrar todos os vídeos no YouTube sobre o cantor, incluindo aqueles de própria autoria dele. Atualmente, são encontrados cerca de 1.500 vídeos com a citação "Gilberto Gil". Em seu primeiro dia no ar, o canal é aberto por um vídeo do cantor, de roupão branco, fazendo depoimento na Finlândia durante a turnê "Banda Larga" na Europa, na metade de 2007.