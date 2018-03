Gil homenageia Dona Canô em show com Stevie Wonder

Pontualmente às 20h, Gilberto Gil abriu o show Natal no Rio, na areia de Copacabana, nesta terça-feira, com Realce.

Após o show beneficente fechado realizado na noite do domingo, 23, para apenas 800 pessoas, desta vez o músico brasileiro se apresenta também ao lado do americano Stevie Wonder, mas em evento gratuito e aberto ao público.

Com um samba de roda, Gil homenageou Dona Canô, mãe de Caetano Veloso e Maria Bethania, morta neste Natal aos 105 anos. "Viveu uma vida longuíssima. Tantos filhos queridos, tanto amor, tanta devoção à Nossa Senhora, a Santo amaro. Mãe Canô viverá sempre em nossos corações", disse Gil, que emendou com Marinheiro Só.

Wonder começou sua apresentação, às 22h17, depois que o público protestou com vaias pelo atraso e o intervalo de mais de 50 minutos entre a apresentação de Gil e a dele.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com os filhos de 11 e 7 anos, cumprimentou a plateia com um "tudo bem" em português. Declarou seu amor pelo Brasil e agradeceu pela bênção de estar no Rio no Natal.