Gil faz turnê pela Europa para promover seu novo álbum

O cantor e ministro da Cultura, Gilberto Gil, subirá hoje sozinho ao palco da Cité de la Musique, em Paris, para apresentar seu álbum Gil Luminoso, o mais minimalista dos lançados em mais de 40 anos de carreira. Em turnê pela Europa para promover o novo disco, o cantor se apresentará em França (dias 5 e 6), Suíça (8), Tunísia (10), Espanha (12 e 14) e Portugal (17 e 19). O espetáculo que voltará a ser repetido no domingo em Paris leva o nome do álbum gravado em 2006, e nele, seu violão é sua única companhia no palco junto à sua voz, já que a banda de músicos que costuma lhe acompanhar em seus shows não estará presente na Cité de la Musique, segundo os organizadores. Na raiz desta turnê e do álbum que promove agora figuram canções acústicas e novos arranjos de 15 músicas criadas nas décadas de 70 e 80, feitas em 1999 e destinadas a acompanhar sua biografia. Em cima deste material nasceu em 2006 Gil Luminoso, um repertório que permite descobrir um Gil íntimo a partir de músicas puras e finas de violão e voz, segundo os divulgadores de sua apresentação em Paris. Além desse repertório próprio, em seus shows retomará temas dos Beatles e de Bob Marley, músicos que lhe marcaram profundamente. No final dos anos 70, Gil já gravou com o cantor de reggae Jimmy Cliff uma versão da famosa canção de Marley No Woman, No Cry, que virou Não Chore Mais. Ambos fizeram uma turnê pelo Brasil e venderam 700 mil cópias do álbum. Em 2002, Gil continuou influenciado pelo cantor de reggae, com Kaya N'gan Daya. Nascido em 26 de junho de 1942 em Salvador (BA), o ministro da Cultura, que assumiu o cargo em 2003, se interessou pela música desde pequeno, embora esta não tenha sido sua escolha profissional inicial. Admirado no mundo todo, Gil anunciou em novembro sua intenção de se aposentar da política em 2008 para proteger suas cordas vocais. "Preciso de tempo neste momento da minha vida", disse, para continuar fazendo o que mais gosta na vida, que é cantar.