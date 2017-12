Gil fará show no festival de Verão de Salvador

O ministro da Cultura, Gilberto Gil, confirmou um show da turnê Banda Larga no Festival de Verão de Salvador, no dia 16 de janeiro, no Pavilhão de Exposições de Salvador. Recuperando-se de cirurgia nas cordas vocais, para a retirada de dois cistos, o ministro disse, em Belo Horizonte, dias atrás, durante evento público do ministério, que a recuperação estava sendo mais lenta do que pensava. Esperava-se que o ministro reduzisse sua agenda pública, mas ela parece estar se intensificando, tanto no ministério quanto na vida artística. Gil anunciou que deve receber convidados durante seu show no festival, um dos maiores da região nordeste do País, que no ano passado trouxe os astros internacionais Ben Harper e Matysiahu. Comenta-se que uma das atrações internacionais do festival poderá ser a banda americana Strokes, mas isso não é confirmado pela organização. O passaporte para o evento, que acontece de 16 a 19 de janeiro, no Parque de Exposições de Salvador, os ingressos estão sendo vendidos na Loja Oficial do Festival (2º piso do Shopping Iguatemi), Shopping Barra (Ticketmix e Central do Carnaval), Shopping Iguatemi (Central do Carnaval), Aeroclube (Ticketmix), Shopping Estrada do Coco (loja Iguana) e Doce Cacau (Avenida Paulo VI). Outra opção é comprar no próprio site do Festival de Verão - www.festivaldeverao.com.br.