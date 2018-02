Gil e Caetano são ovacionados por plateia em show em São Paulo

No segundo de quatro shows que Caetano Veloso e Gilberto Gil fazem juntos nesta temporada paulistana, o script foi praticamente o mesmo da noite de abertura, na quinta-feira, 20. Ovacionados pelo público que lotou o Citibank Hall, os dois abriram a apresentação de voz e violões com Back in Bahia, e repassaram momentos importantes de suas carreiras.

A plateia vibrou com as lembranças de clássicos como Sampa, Toda Menina Baiana e Andar com Fé. Em algumas músicas, Caetano se empolga com o amigo e se levanta para dançar. As Camélias do Quilombo do Leblon, a mais recente parceria dos dois, executada pela primeira vez na quinta-feira, parece ter encontrado espaço fixo no roteiro.

Pouco antes de o show começar, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) chegou ao local. Em sua entrada no setor VIP da casa, parte do público o aplaudiu, e alguns o vaiaram.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ingressos para os shows de São Paulo estão esgotados. Na segunda, 24 , uma nova leva de bilhetes será vendida para uma apresentação extra no dia 8 de outubro.

A turnê histórica dos baianos já passou por vários países da Europa e fez barulho antes mesmo de chegar a Israel, no Oriente Médio. Uma carta do roqueiro Roger Waters, ex-Pink Floyd, pediu que eles boicotassem uma apresentação em Tel-Aviv em sinal de protesto contra as ações consideradas opressoras aos povos árabes dos territórios ocupados.