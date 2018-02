Gil, Céu e Bebel Gilberto disputam 50.º Grammy

Três brasileiros estão na disputa pelos prêmios da 50.ª edição do Grammy Awards, liderada pelo rapper Kanye West, com oito indicações. Gilberto Gil, Céu e Bebel Gilberto concorrem na categoria de Melhor Disco Contemporâneo de World Music - três brasileiros disputam pela primeira vez juntos na mesma categoria. Gil concorre com Gil Luminoso, Céu com o CD que leva seu nome e Bebel, com Momento, no principal prêmio da indústria musical, segundo informaram os organizadores nesta quinta-feira, 6. O álbum da novata Céu foi lançado nos Estados Unidos pelo selo da rede de cafeterias Starbucks, o Starbucks Entertainment, que começou recentemente a lançar discos, e vendeu 100 mil cópias. Número indicativo de um dos melhores desempenhos entre cantores brasileiros por lá. A cantora britânica Amy Winehouse ficou com seis indicações. Outros cinco artistas ficaram com cinco indicações cada - a banda Foo Fighters, o rapper Jay-Z, o produtor de hip-hop Timbaland, o cantor pop Justin Timberlake e o cantor T-Pain. Kanye West, de 30 anos, foi indicado na categoria Álbum do Ano por seu terceiro disco, Graduation, enquanto Amy Winehouse, de 24 anos, que ultimamente foi faladíssima na imprensa por seus envolvimentos com drogas e álcool, vai competir na mesma categoria com Back to Black. Em uma de suas indicações (Melhor Álbum vocal Pop) Amy vai concorrer com ninguém menos do que Paul McCartney, que entra na disputa com Memory Almost Full. Os vencedores em 108 categorias serão anunciados pela Academia de Artes e Ciências Discográficas durante uma cerimônia em Los Angeles, em 10 de fevereiro. Confira os indicados nas principais categorias: Gravação do Ano Irreplaceable, Beyoncé The Pretender, Foo Fighters Umbrella, Rihanna com Jay-Z What Goes Around ... Comes Around, Justin Timberlake Rehab, Amy Winehouse Álbum do ano: Echoes, Silence, Patience & Grace, Foo Fighters These Days, Vince Gill; River: The Joni Letters, Herbie Hancock Graduation, Kanye West Back to Black, Amy Winehouse Canção do Ano Before He Cheats, Josh Kear & Chris Tompkins (Carrie Underwood) Hey There Delilah, Tom Higgenson (Plain White T's) Like a Star, Corinne Bailey Rae (Corinne Bailey Rae) Rehab, Amy Winehouse (Amy Winehouse) Umbrella, Shawn Carter, Kuk Harrell, Terius Dream Nash & Christopher Stewart (Rihanna Featuring Jay-Z) Novo Artista Feist Ledisi Paramore Taylor Swift Amy Winehouse Álbum Pop Vocal Lost Highway, Bon Jovi The Reminder, Feist It Won't Be Soon Before Long, Maroon 5 Memory Almost Full, Paul McCartney Back to Black, Amy Winehouse Álbum de Rock Daughtry, Daughtry Revival, John Fogerty Echoes, Silence, Patience & Grace, Foo Fighters Magic, Bruce Springsteen Sky Blue Sky, Wilco Álbum de R&B Funk This, Chaka Khan Lost & Found, Ledisi Luvanmusiq, Musiq Soulchild The Real Thing, Jill Scott Sex, Love & Pain, Tank Álbum de rap Finding Forever, Common Kingdom Come, Jay-Z, Hip Hop Is Dead, Nas T.I. vs T.I.P., T.I. Graduation, Kanye West Álbum de World Music Céu, Céu Gil Luminoso, Gilberto Gil Momento, Bebel Gilberto Djin Djin, Angelique Kidjo An Ancient Muse, Loreena McKennitt