Gil, Bebel e Céu são indicados para mesma categoria no Grammy Gilberto Gil, Bebel Gilberto e Céu foram indicados nesta quinta-feira para a mesma categoria de melhor álbum de world music contemporânea na 50a edição do Grammy Awards, a mais importante cerimônia da indústria musical dos Estados Unidos. O ministro da Cultura irá disputar com seu disco "Gil Luminoso", enquanto a cantora Bebel Gilberto, filha de João Gilberto, concorre com "Momento". A paulista Céu, um dos destaques da nova geração de cantoras nacionais, foi indicada pelo álbum que leva seu nome, lançado nos EUA em parceria com o selo musical da rede de cafeterias Starbucks. Os três brasileiros irão concorrer com a cantora de Benin Angelique Kidjo, com o disco "Djin Djin", e com a canadense Loreena McKennitt, com "An Ancient Muse". Os vencedores serão anunciados durante uma cerimônia em Los Angeles, em 10 de fevereiro. O rapper Kanye West e a cantora britânica Amy Winehouse foram os que mais receberam indicações --ele com oito, ela com seis. (Por Fernanda Ezabella)