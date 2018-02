Gibson lançará guitarras em homenagem a John Lennon

A fábrica de guitarras Gibson em Montana está finalizando um projeto em homenagem ao 70 anos de nascimento do ex-beatle John Lennon.

O diretor de marketing da empresa, Robi Johns, afirmou ao jornal Bozeman Daily Chronicle, do estado de Montana, que Yoko Ono encomendou um lote limitado do modelo J-160Es, o mesmo que Lennon tocava.

Johns afirma que a companhia está produzindo três modelos com preços entre US$ 4,7 mil e US$ 15 mil.

A empresa fez 70 réplicas do modelo J-160E denominado "Imagine", totalmente brancas como a guitarra que Lennon tocava na época em que foi assassinado.

Quinhentas réplicas de um modelo anterior também serão lançadas no próximo sábado (11).