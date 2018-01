Geração saúde festeja vinda de Jack Johnson Cuidados com o meio-ambiente, comida orgânica, militância verde, defesa da energia alternativa, responsabilidade com a única árvore da rua e baladas afáveis, cantadas sempre de forma muito acústica, lânguida. Vem aí Jack Johnson, o bardo da geração saúde. Ele toca na Arena Skol Anhembi no dia 7 de abril (no dia 8, estará na Apoteose, no Rio de Janeiro). A banda que abre para Jack é a americana Alo (Animal Liberation Orchestra), liderada pelo pianista e cantor Zach Gill, amigo de Johnson. Seu disco mais recente é Fly Between Falls, e são do mesmo selo do cantor havaiano, Brushfire Records. Os ingressos começam a ser vendidos na terça (veja quadro abaixo). Os promotores são a Mondo Entretenimento e a Dream Factory. O site Ingresso Fácil começou a vender na quinta-feira, mas houve congestionamento de pedidos e foi obrigado a suspender o serviço. Ondas - Jack Johnson, assim como o novo namorado de Gisele Bundchen, Kelly Slater, vem do surfe profissional (são amigos de adolescência). Um acidente feio o obrigou a interromper a carreira no mar e ele então passou para as praias. Em 2002, alcançou o topo das paradas com um álbum repleto de baladas acústicas, Brushfire Fairytales. Folk e blues temperados com reggae e hip-hop. No ano passado, saiu o ultracool In Between Dreams, produzido por Mario Caldato. Poucas coisas foram mais tocadas nos últimos meses que sua ondulante balada Sitting, Waiting, Wishing. Johnson acaba de lançar, com amigos como Ben Harper, a trilha sonora ´Sing-A-Longs & Lullabies´ (Universal), para o filme Curious George, sobre personagem de H.A. Rey. No disco, coube até um cover de We?re Going to be Friends, do White Stripes. Nascido em Oahu, no Havaí, Johnson faz 31 anos em maio. Ele começou a tocar violão aos 14 anos, dividido entre Metallica e Cat Stevens. Graduado em cinema pela Universidade de Santa Bárbara (Califórnia), dirigiu filmes de surfe, como Thicker Than Water, e, na música, confessa influências, entre outros, de Nick Drake, Beatles, Bob Dylan, Neil Young e Akira Kurosawa. Jack Johnson. Data: 7 de abril. Local: Arena Skol Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1.209. Abertura dos portões: 17h30. Abertura do show com a banda ALO: 20h15. Show Jack Johnson: 21h30. Censura: 16 anos. Capacidade: 20 mil pessoas. Ingressos - Pista: Inteira: R$ 120,00 / Meia entrada: R$ 60,00. Área VIP*: R$ 380,00 / Meia entrada: R$ 190,00. Entrada diferenciada, banheiros e bares exclusivos. Onde comprar - Pela Internet (apenas com cartão de crédito): www.ingressofacil.com.br (já à venda). Pontos de venda (apenas em dinheiro) a partir de 21/03: Lojas Oxto nos shoppings Eldorado, Paulista, Villa-Lobos, Morumbi e Anália Franco Ingressos para estudantes Não haverá venda de meia entrada pela Internet. A venda será realizada através dos pontos de venda, pelo próprio estudante, mediante apresentação da carteirinha de estudante acompanhada do RG. Caso não haja data de validade na carteirinha, será necessária a apresentação de comprovante oficial da instituição de ensino.