George Michael prepara primeira turnê em 17 anos nos EUA George Michael decidiu apostar em seus fãs norte-americanos. O cantor pop britânico anunciou na segunda-feira os planos para sua primeira turnê em 17 anos nos Estados Unidos e Canadá, a partir de 17 de junho na Sports Arena de San Diego. A turnê está prevista para ter 17 apresentações e terminar em 3 de agosto no BankAtlantic Center de Fort Lauderdale, Flórida. Os ingressos para a turnê, intitulada "25 Live", estarão à venda a partir de 6 de abril. Os membros dos fã-clubes de George Michael poderão comprar suas entradas uma semana antes. O site Ticketmaster no momento cita apenas um show, o de 7 de julho em Saint Paul, Minnesota, onde os ingressos mais caros custarão 175 dólares. Embora sua popularidade internacional continue grande, George Michael vem perdendo força nos EUA nos últimos dez anos. Mas seu último álbum, "Patience" (2004), conseguiu chegar à 12a posição nas paradas, graças ao comparecimento do cantor ao "Oprah Winfrey Show". Michael, 44 anos, ficou famoso no início dos anos 1980 como parte da dupla Wham!. Sua popularidade cresceu em 1987 com o lançamento de seu primeiro trabalho solo, "Faith", que já vendeu mais de 10 milhões de cópias nos EUA. O álbum incluía os singles de sucesso "Father Figure" e "I Want Your Sex Parts 1 & 2", além da faixa-título. Seus trabalhos subsequentes não tiveram êxito igual, e a carreira de Michael patinou no início dos anos 1990, quando ele moveu uma ação contra a Sony para eximir-se de seu contrato com a gravadora, mas não o conseguiu. Em 1998, ele foi preso por comportamento obsceno em Beverly Hills. Depois disso, assumiu sua homossexualidade publicamente. A parte européia da turnê "Live 25" o levou a 12 países, onde fez 80 apresentações diante de cerca de 1,3 milhão de fãs, segundo comunicado à imprensa. A turnê norte-americana será usada para promover um CD duplo com seus maiores sucessos, o segundo em sua carreira. "Twenty-five" tem lançamento nos EUA previsto para 1o de abril, dez anos depois de Michael ter lançado o álbum de retrospectiva "Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael".