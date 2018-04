O cantor britânico George Michael pode ter morrido de uma overdose acidental de drogas e álcool, segundo falou à BBC o amigo de infância Andros Georgiou.

Uma pessoa próxima do artista, que foi encontrado morto no último dia de Natal em casa, no bairro de Highgate, em Londres, explicou que Michael tinha começado a tomar "drogas duras" nos últimos anos, mas rejeitou a possibilidade de suicídio.

O cantor George Michael morreu no dia 25 de dezembro, aos 53 anos. A estrela, que lançou sua carreira com Wham na década de 1980 e mais tarde continuou seu sucesso como artista solo, "faleceu pacificamente em casa", informou seu agente no dia. A polícia disse que não havia circunstâncias suspeitas.