George Michael planeja retorno do grupo Wham!, diz jornal

O cantor britânico George Michael planeja voltar com o dueto Wham! para duas apresentações no próximo mês de agosto na cidade de Londres, informou nesta segunda-feira, 28, o jornal inglês The Sun. Veja também: Cantor George Michael anuncia que não fará mais turnês Segundo o jornal, o vocalista e Andrew Ridgeley planejam voltar a se apresentar juntos durante a série de shows de despedida de Michael, intitulada The Final Two. "Ele (Michael) mantém as cartas escondidas, mas muitos prevêem que ele irá voltar com Andrew para cantar uma ou duas músicas", afirmou uma fonte ligada ao músico. George Michael, de 45 anos, havia anunciado no mês passado que os dois shows de agosto no estádio Earls Court, em Londres, irão colocar um fim a sua carreira de turnês internacionais. O Wham! se formou em 1981 e conseguiu grande sucesso com canções como Club Tropicana, Everything She Wants e Wake Me Up Before You Go Go. O grupo pop se separou em 1986 e desde então seus integrantes nunca mais tocaram juntos.