George Michael ganha US$ 3 milhões por uma hora de show O cantor britânico George Michael teria recebido US$ 2,9 milhões (cerca de R$ 6,2 milhões) por uma apresentação de uma hora em uma festa de Ano-Novo para um bilionário na Rússia. Segundo informações da porta-voz do cantor, o empresário russo, que não foi identificado, pagou pelo show para seus 300 convidados em sua mansão nos arredores de Moscou. O montante pago deve estabelecer um novo recorde para um concerto na Rússia. Michael e seus acompanhantes foram para a Rússia em um jato particular e, apesar de ter dito que teria "se divertido", o cantor estava de volta à sua casa em Londres pela manhã. Aguilera O britânico, de 43 anos, recentemente terminou a turnê Twentyfive na Grã-Bretanha, que incluiu um show gratuito para enfermeiras em Londres. O anfitrião teria transformado seu ginásio de esportes em uma casa noturna especialmente para a festa. A contratação de nomes famosos para animar festas na Rússia não é novidade. A cantora Christina Aguilera teria recebido US$ 1,9 milhão (cerca de R$ 4 milhões) para cantar três músicas no casamento de um oligarca russo, Andrei Melnichenko, em setembro de 2005.