George Michael está pronto para recomeçar turnê após pneumonia

"George Michael está de volta em boa saúde e com novas forças, após uma batalha contra a pneumonia", disse um comunicado divulgado em seu nome nesta terça-feira.

O ex-líder da banda Wham! irá recomeçar sua turnê "Symphonica" em 4 de setembro com um novo concerto em Viena, onde irá doar mil ingressos como agradecimento à equipe médica que o tratou.

"Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer primeiramente aos médicos e enfermeiras que salvaram minha vida e cuidaram muito bem de mim e a todos os meus fãs, família e amigos por seu amor e apoio", disse.

Michael, que seguiu uma carreira solo bem sucedida gravando sucessos como "Careless Whisper", "Faith" e "I Want Your Sex", também irá se apresentar no Palais Garnier Opera House, em Paris, em 9 de setembro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro concerto adiado no Royal Albert Hall, em Londres, acontece em 29 de setembro, e os organizadores afirmaram que os ingressos originais das apresentações canceladas ainda serão válidos.

Michael vendeu em torno de 100 milhões de discos durante sua carreira e tem uma fortuna pessoal estimada em cerca de 90 milhões de libras, ou 120 milhões de dólares.

(Reportagem de Mike Collett-White)