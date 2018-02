George Michael é preso por dirigir sob influência de drogas

O cantor George Michael foi preso nesta terça-feira e deverá cumprir pena de 8 semanas por dirigir sob influência de maconha quando bateu seu carro contra uma loja no norte de Londres, em julho, informou a Press Association.

Um tribunal de Londres ouviu no mês passado o relato de como a polícia local encontrou o cantor de 47 anos caído atrás do volante de seu Range Rover na manhã do dia 4 de julho, após bater o carro contra a frente de uma loja de fotografias, no bairro de Hampstead.

O astro foi detido e levado à delegacia de Hampstead, onde se descobriu que ele portava cigarros de maconha.

Uma amostra de sangue foi tirada e substâncias ligadas à maconha foram encontradas em seu corpo. Ele não havia ingerido álcool.