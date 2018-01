George Michael é detido com drogas em Londres O cantor britânico George Michael foi advertido na madrugada de domingo por porte de drogas, segundo informações do diário britânico "The Sun". Michael foi levado ao hospital por policiais, que o encontraram dentro de seu carro, uma Mercedes, quase inconsciente, em um cruzamento de Londres. Os policiais chegaram ao local depois de terem recebido ligações sobre um carro que estava atrapalhando o cruzamento de duas ruas, na região nordeste de Londres. Michael, de 43 anos, foi advertido pelas autoridades por posse de maconha, uma semana depois de iniciar sua primeira tour mundial em 15 anos, "25 live". Esta é a quarta vez que o cantor é detido dirigindo um carro em situações de risco nos últimos oito meses, sendo que em três delas, Michael foi pego dormindo no volante.