George Michael comemora 25 anos de carreira O cantor britânico George Michael comemora nesta semana 25 anos na indústria musical, com um programa especial na rede de televisão ITV. Em sua única entrevista para a imprensa, Michael falou sobre seu trabalho, sexualidade, a mídia, e sua relação com as drogas. "Se bebesse tanto quanto fumo (maconha), me pareceria com Keith Richards", disse o músico no programa "The South Bank Show", apresentado por Melvyn Bragg. Perguntado sobre qual é sua banda favorita, Michael afirmou que Led Zeppelin continua sendo o grupo de rock que mais admira. "Eles soam como se soubessem como ter bom sexo", disse. Durante a entrevista, o cantor ainda fez criticas ao primeiro-ministro britânico, Tony Blair, por suas posturas bélicas e a ocupação no Iraque. "Enquanto passam os anos, Blair faz cada vez mais com que minha música antiguerra ´Shoot The Dog´ se transforme na canção perfeita de protesto", destacou. O músico permitiu que as câmeras da ITV tivessem acesso aos ensaios para sua turnê na Inglaterra, a primeira vez que aceita esse pedido desde 1991.