George Harrison ganha uma estrela na Calçada da Fama

O ex-integrante dos Beatles George Harrison, morto em 2001, foi homenageado nesta quarta, 15, em Hollywood com a inauguração da estrela do guitarrista na Calçada da Fama, em um evento que contou com a presença do ex-companheiro de banda Paul McCartney.

A estrela de Harrison foi a 2.382 que passou a fazer parte da calçada da Hollywood Boulevard e das ruas transversais, no coração da Meca do cinema, perto do teatro Kodak, onde todos os anos ocorre a entrega do Oscar.

O ato, simples, foi realizado em frente à gravadora Capital Records e contou com a presença da viúva de Harrison, Olivia, e do filho do casal, Dhani.

Ambos foram acompanhados pelo ex-beatle Paul McCartney e pelo ator Tom Hanks, que agradeceram as mostras de afeto dos seguidores que estiveram no local.

Até o momento, a Calçada da Fama contava com duas referências à banda de Liverpool, uma estrela dedicada ao grupo Beatles e outra a John Lennon.

Harrison morreu em 2001 vítima de um câncer quando tinha 58 anos. Após a separação dos Beatles, ele continuou a carreira solo e fez sucesso internacional com canções como My Sweet Lord.