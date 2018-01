Genesis anuncia datas da turnê pela América do Norte A lendária banda britânica de rock Genesis anunciou nesta quarta-feira, 7, as datas da turnê Turn It On Again pela América do Norte, de acordo com a versão online da revista especializada em música NME. A série de shows começa no BMO Field em Toronto, no dia 7 de setembro. Os ingressos poderão ser adquiridos no dia 10 em Montreal e na Filadélfia e em Boston, Chicago, Rutherford, Hartford e Toronto no dia 12. Antes de se apresentar na América do Norte, a banda passa pela Europa. Os shows marcam o primeiro encontro do clássico trio Phil Collins (bateria, vocal e coro), Mike Rutherford (baixo, guitarra e coro) e Tony Banks (teclados, guitarra) desde 1992. Peter Gabriel, antigo líder do conjunto, não estará presente na turnê de reunião por "problemas de agenda".