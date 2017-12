Gene Simmons ensina a fazer a maquiagem do Kiss; veja

Há 40 anos, Gene Simmons (que nasceu em Israel com o nome Chaim Weitz) lançou o primeiro álbum da banda que o deixaria conhecido no mundo todo. Kiss, de 1974, é o primeiro dos 26 álbuns que o Kiss lançou até hoje, todos eles com Simmons à frente do grupo. Desde então, o resto é história: mega sucessos, shows megalomaníacos, milhões e milhões de discos vendidos e até um reality show - mas a primeira coisa que vem à mente quando se pensa em Kiss (além da música) são as maquiagens.

Em um vídeo divulgado nesta semana, Simmons ensina como fazer a maquiagem (e o demonstra na própria filha). Veja:

Simmons "veste" sua cara de mau durante a maior parte da carreira do Kiss - a banda deixou de usar a maquiagem em parte dos anos 1980 e 90, numa tentativa de continuar recriando a própria identidade. Em 1996, depois de separações e uma série de projetos solo dos integrantes, os membros originais (Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley e Peter Criss) voltam aos palcos em uma reunião - que também marcaria o retorno definitivo das maquiagens.

O álbum mais recente da banda é Monster, de 2012 (com Simmons, Stanley, Eric Singer e Tommy Thayer).