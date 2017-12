Gene Simmons, do Kiss, também é acusado de assédio e comportamento inadequado

Gene Simmons, líder da banda Kiss, está sendo processado por assédio sexual por uma mulher que alega que o roqueiro se comportou inadequadamente durante uma entrevista, informou o site especializado em celebridades TMZ.

De acordo com a publicação, a mulher prefere manter o anonimato e diz que entrevistou o baixista do Kiss em novembro deste ano, na abertura do restaurante Rock & Brews, em San Bernardino, na Califórnia.

Nos papéis do processo, a repórter afirma que o músico aproximou-se ela e colocou a mão na coxa dela forçadamente, o que a deixou bastante desconfortável. Simmons seguiu se comportando inapropriadamente. Pegou nas mãos da repórter, disse-lhe que eram macias e mexeu no pescoço dela.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na acusação, a repórter diz que tentou encerrar a entrevista, mas Simmons seguiu pressionando-a. Durante de uma foto em grupo, Simmons teria apalpado as nádegas da moça.

Procurado pelo TMZ, o representante do líder do Kiss não se manifestou.