Gene Simmons, baixista do Kiss, se casa aos 62 anos

O roqueiro Gene Simmons casou-se ontem com sua companheira de longa data, Shannon Tweed. No mês passado, o anúncio de noivado havia surpreendido os fãs do baixista do Kiss. Simmons and Tweed estão juntos há 28 anos, segundo o site de notícias sobre celebridades TMZ. O baixista, de 62 anos, e a esposa, de 54 anos, têm dois filhos.

A assessora Dawn Miller parabenizou o "novo casal" no Facebook. A revista People divulgou que o próprio casal escreveu seus votos matrimoniais. Segundo a revista, o casamento teve cerca de 400 convidados e foi realizado em um hotel de Beverly Hills. As informações são da Associated Press e do site norte-americano TMZ.