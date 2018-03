Gêmeos de Jennifer Lopez são fotografados pela revista People Os bebês gêmeos dos cantores Jennifer Lopez e Marc Anthony, Emme e Max, têm apenas um mês de idade e já estrelaram uma sessão de fotos para a revista People. A revista de celebridades informou na quarta-feira que irá publicar as fotos da família na edição que estará nas bancas no dia 21 de março, acompanhada de uma entrevista com os pais em sua casa em Long Island, em Nova York. "Eles falaram sinceramente sobre gravidez, contando tudo sobre o ganho de peso de Jennifer aos rumores de infertilidade", declarou o editor adjunto Peter Castro. Segundo informações da imprensa, a People estaria pagando ao casal entre 4 e 6 milhões de dólares pelos direitos de fotografar pela primeira vez os bebês, mas a porta-voz da revista disse na quarta-feira que "as recentes especulações da imprensa estão erradas". Ela não quis fazer mais comentários, dizendo que a revista não discute detalhes específicos de seus acordos para fotos. Lopez e Anthony, que têm uma filha e dois filhos de dois relacionamentos anteriores, se casaram em 2004. É o terceiro casamento da cantora, que estrelou no ano passado ao lado do atual marido o filme "El Cantante", sobre a lenda da salsa Hector Lavoe.