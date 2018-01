Gary Richrath, do REO Speedwagon, morre aos 65 anos

Gary Richrath, guitarrista do REO Speedwagon e autor do maior sucesso da banda, Ridin' the Storm Out, morreu aos 65 anos, informou seu colega de grupo Kevin Cronin.

Richrath, que entrou na banda norte-americana em 1970, faleceu no domingo, 13, disse Cronin em uma mensagem no site oficial do grupo. Ele não informou a causa da morte.

“Estou muito triste. Gary era, ao mesmo tempo que um guitarrista e compositor único, a encarnação do cara durão com coração de ouro. Aprendi a maior parte do que sei sobre estar em uma banda de rock com Gary Richrath. Toda a família REO lamenta sua morte e compartilha a dor de sua família, seus amigos e fãs”, escreveu Cronin no domingo.

Hi friends, kc here. My longtime friend and collaborator Gary Richrath passed away earlier today. I feel so sad. Gary... Posted by REO Speedwagon on Domingo, 13 de setembro de 2015

Richrath gravou cerca de 12 álbuns com o grupo, compôs o sucesso Take it On the Run, de 1980, e cantou os vocais principais em canções como Find My Fortune e Wild as the Western Wind. Ele deixou a banda em 1989 e lançou um disco solo em 1992.