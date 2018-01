Garth Brooks anuncia volta aos palcos após aposentadoria

Associated Press,

O cantor americano Garth Brooks anunciou nesta quinta-feira, 15, que voltará aos palcos após uma breve aposentadoria de nove anos. Em uma conferência em Nashville, o cantor country de 47 anos confirmou o rumor que circulava no mundo da música há algumas semanas.

"Vou sair da aposentadoria", disse Brooks, acrescentando que não tem planos imediatos e vai ver como as coisas ocorrerão nos próximos anos. No ano passado, o cantor havia dito que retornaria à ativa quando seus filhos estivessem crescidos.

O cantor se aposentou em 2000 para dedicar mais tempo a sua família. Ocasionalmente, Brooks apareceu em alguns shows de premiação e eventos de caridade, mas na maior parte do tempo ficou fora dos palcos.

A Associação da Indústria das Gravadoras dos EUA condecorou Brooks em 2007 por ter passado Elvis Presley e ter se tornado o artista solo com maior número de álbuns vendidos na história do país, com 123 milhões de discos comercializados.

O último álbum de estúdio do cantor, Scarecrow, foi lançado em 2001. Sua coletânea de três discos The Ultimate Hits ficou em 10º lugar nas lista da Billboard de 2008 e mostrou que suas músicas country ainda fazem sucesso.