Garoto inglês é saudado como 'Mozart' após 4 meses de aulas

Um menino britânico de 10 anos está sendo saudado por seu professor de música como um prodígio infantil semelhante a Mozart, após apenas quatro meses de aulas de piano.

Shane Thomas ensaia apenas quatro horas por semana, mas já toca com alto grau de habilidade e compõe partituras de música clássica em sua cabeça, relatou a mídia britânica na quinta-feira, 8.

Ele se sentou diante de um piano pela primeira vez aos 7 anos de idade e quase instantaneamente já conseguia tocar de ouvido. Desde então, teve apenas quatro meses de aulas formais de música.

"Quanto tinha 3 anos eu disse a meu pai que conseguia tocar, mas ninguém me levou a sério. Quando estou na escola, consigo ouvir a professora e estudar e ao mesmo tempo compor de cabeça," teria dito Shane, segundo o jornal Daily Telegraph.

Seu professor de piano, Richard Goffin-Lecar, comparou Shane a Wolfgang Amadeus Mozart, que demonstrou habilidade prodigiosa quando ainda era criança em Salzburgo, no século 18, e se tornou um dos mais célebres compositores de música erudita.

"Shane é único," disse ele. "Ele eleva a palavra 'talentoso' a outro patamar. Muitos achariam pretensioso compará-lo a Mozart, mas se o ouvissem tocar saberiam que a comparação é válida."

"Eu não o ensino exatamente, mas lhe dou uma orientação, depois me sento e fico assistindo. Tecnicamente falando, ele é fenomenal."

Shane vive com seu pai, Clayton, 48 anos, seu irmão Ashley, 4, e sua irmã Chanelle, 3, em Woking, Surrey, na Inglaterra. Seus pais são separados.

Seu pai contou que Shane ganhou seu primeiro teclado aos 7 anos e que um dia depois já conseguia tocar com as duas mãos.

"Era Natal, e logo de cara ele já tocou canções natalinas como 'Little Donkey' e 'Away in a Manger', sem qualquer orientação," disse Clayton Thomas. "Em poucas semanas ele já tocava várias músicas complexas, e depois de quatro meses se apresentou para 2.000 pessoas num show em Manchester."

Nicolas Chisholm, diretor da Escola de Música Yehudi Menuhin, em Surrey, concorda que o garoto precisa de orientação musical.

"Shane é extraordinário, mas é um talento embrionário," disse ele.