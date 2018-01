Uma cena inusitada marcou o show do Metallica em Detroid, nos Estados Unidos, no último dia 14 de julho. Uma garotinha subiu ao palco para tocar bateria no lugar de Lars Ulrich. O fato inusitado aconteceu durante a execução da música Seek & Destroy, do álbum Kill'Em All.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.