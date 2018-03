'Gangnam Style' pode virar verbete de dicionário britânico

Ele tem o vídeo mais assistido da história do Youtube, tornou-se a sensação do pop com uma dancinha que varreu o mundo e agora o cantor coreano Psy deve consolidar seu lugar na cultura popular com o reconhecimento de um dicionário britânico.

Gangnam Style, a canção hit de Psy, foi escolhida ao lado de "abismo fiscal" e "Romneyshambles" para se tornar palavras do ano do Collins Dictionary.

"Procurávamos por palavras que contassem a história do ano", afirmou Ian Brookes, editor consultor do dicionário. "Algumas palavras vêm de eventos que ocorreram e sumiram e não devem continuar... mas outras provavelmente estão aqui para ficar."

Outros verbetes vêm da política norte-americana. "Abismo fiscal" obteve muita atenção como o prazo para o Congresso e o presidente Barack Obama a entrarem em um acordo sobre os gastos do governo e os impostos.