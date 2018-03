'Gangnam Style' ganha prêmio no 'Grammy coreano'

Foram dois dias de celebração do pop coreano em Kuala Lumpur, capital da Malásia, com a apresentação de grandes astros como a "boy band" Super Junior, diante de uma multidão histérica que atesta a crescente popularidade da música pop coreana no mundo.

Isso fica especialmente claro com Gangnam Style, hit contagioso que fez história no mês passado ao se tornar o primeiro vídeo do YouTube visto 1 bilhão de vezes. A música recebeu o prêmio de Canção do Ano, última categoria a ser entregue.

Psy, de 35 anos, teve sua vida revirada pelo sucesso do último ano e se tornou o primeiro artista do "K-pop" a fazer sucesso junto ao grande público nos Estados Unidos.

(Reportagem adicional de Angie Teo e Belinda Goldsmith)