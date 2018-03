'Gangnam Style', de Psy, faz história no YouTube com 1 bilhão de visitas A pegajosa canção viral do rapper sul-coreano Psy, "Gangnam Style", fez história nesta sexta-feira como o primeiro vídeo no YouTube a atingir 1 bilhão de visitas, acrescentando mais um recorde à monumental jornada do hit em direção ao pop de grande difusão.