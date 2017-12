'Game of Thrones' leva o prêmio de melhor série de drama no Emmy Awards

Foi realizado na noite de ontem a 68ª cerimônia de entrega do Emmy. A Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos premiou as melhores produções da temporada 2015-2016. Quem apresentou a cerimônia foi o ator Jimmy Kimmel. Ao contrário da experiência negativa com o Oscar, que acabou nomeando poucos atores e diretores negros, o Emmy veio com 21 nomes lembrados do chamado espectro étnico. Coincidência ou não, pela primeira vez em 68 anos de história, negros apareceram indicados em todas as seis categorias de melhor ator. A principal disputa da noite, de melhor série de drama, foi vencida por 'Game Of Thrones', que deixou para trás House of Cards, Beter Call Saul, Homeland, The Americans, Mr Robot e Downton Abbey.

O primeiro prêmio da noite foi para Anthony Anderson, de Black-ish, do canal ABC. Em seu discurso, o ator fez questão de dedicar a estatueta à própria mãe. Na sequência, o seriado de apenas dez episódios, Master of None, criado, produzido e protagonizado pelo humorista norte-americano Aziz Ansari (Parks and Recreation, Buried Alive), recebeu o prêmio de melhor roteiro de comédia.

A bela Kate McKinnon (de Saturday Night Live) subiu ao palco para receber o de melhor atriz coadjuvante de comédia e, sem graça e atrapalhada, chorou de emoção reconhecendo com bom humor que se tratava da “primeira zebra da noite”. Ela se referia provavelmente ao favoritismo de Allison Janney, que estava cotada para ganhar sua oitava estatueta por Mom.

Como melhor direção em série de comédia, a diretora Jill Soloway ganhou por Transparent, desbancando o forte Aziz Ansari (Master of None), Mike Judge (Silicon Valley) e Dale Stern, Chris Addison e Dave Mandel (por Veep). Ela fez ainda um discurso contra o preconceito de gênero. “Precisamos parar com a violência contra os transgêneros”

Veep venceria a categoria seguinte com a emoção no discurso de Julia Louis-Dreyfus, escolhida como melhor atriz protagonista de comédia (repetiu a conquista de 2015). “Quero pedir desculpas pelo ambiente político”, disse sob aplausos.

Algumas categorias adiante e a dinamarquesa Susanne Bier ganharia o prêmio de melhor direção de minissérie por O infiltrado.

Mas o primeiro momento de comoção da plateia se deu na premiação de melhor ator coadjuvante em minissérie ou telefilme. Sterling K. Brown, por The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, foi aplaudido de pé ao surgir no palco para agradecer. A premiação abriu a porteira para a série que remonta as polêmicas de OJ Simpson. Courtney B. Vance levou como melhor ator protagonista de minissérie ou telefilme. Na categoria melhor programa de talk show, quem levou o reconhecimento da academia foi John Oliver, o grande favorito, por Last Week Tonight With John Oliver.

Tatiana Maslany levou a estatueta de melhor atriz pela série dramática Orphan Black, desbancando Viola Davis (de How To Get Away With Murder), Robin Write (de House of Cards), Claire Danes (Homeland), Keri Russel (The Americans) e Taraji P. Henson (por Empire). Outra categoria muito concorrida, a de melhor série de comédia, acabou vencida por Veep.