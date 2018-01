Galeria expõe uma dúzia de quadros de Bob Dylan

Quadros do cantor e compositor Bob Dylan. Foto: Andy Rain/EFE

LONDRES - Uma galeria de Londres vai expor a partir do próximo sábado uma dezena de telas pintadas a óleo pelo veterano compositor e cantor norte-americano Bob Dylan. Os quadros, pintados em 2007, a partir de desenhos e esboços que o artista realizou em suas turnês pela América, Europa e Ásia entre 1989 e 1992.

A Galeria Halcyon, no bairro londrino de Mayfair, traz quadros que mostram um quarto de hotel, trilhos de trem e figuras femininas como motivos recorrentes na mostra que fica em cartaz até 10 de abril. "Desenho o que me interessa e depois pinto. Não pretendo fazer crítica social nem satisfazer a visão de ninguém e posso encontrar um assunto sobre o qual pintar em qualquer lugar".

O diretor da galeria disse que as obras permitem comprovar a "evolução do trabalho pictórico do artista" e que são um prelúdio da fase seguinte de Dylan como pintor, intitulada "Brasil".