Gal Costa, Rita Lee e Wanderléa fazem show neste fim de semana em SP

Símbolos da voz feminina da música brasileira fazem shows em São Paulo neste fim de semana. Gal Costa, Wanderléa e Rita Lee sobem ao palco em três grandes espetáculos na capital paulista.

Em show de voz e violão, Gal Costa apresenta seus sucessos nesta sexta-feira (1), em comemoração aos 40 anos do Anhembi. No repertório, músicas como "Eu vim da Bahia", "Você não entende nada", "Meu bem meu mal" e "Festa do interior".

No sábado, é a vez de Rita Lee subir ao palco do auditório do Anhembi com o show 'ETC…', um apanhado dos sucessos de carreira. A cantora é acompanhada do marido Roberto de Carvalho (guitarras, vocais) e do filho Beto Lee (guitarra e vocais), Edu Salvitti (bateria), Brenno di Napoli (baixo), Débora Reis (vocais), Rita Kfouri (vocais) e Danilo Santana (teclados).

Eterna musa da jovem guarda, Wanderléa volta com o show que registrou em DVD no mesmo Teatro Fecap onde se apresenta no sábado (2) e domingo (3). A cantora caminha além da "Ternurinha" dos anos 60, com repertório rico, que reúne choro, samba, balada, standard americano e até o hit "Imenso Amor", além de uma parceira com Arnaldo Antunes em "Se Tudo Pode Acontecer".

Gal Costa - 1º de outubro, Auditório Celso Furtado (Palácio das Convenções do Anhembi Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana), 21h. Ingressos de R$ 80 a R$ 140, com meia entrada para estudantes. Vendas: 4003-1212 e http://www.ingressorapido.com.br/ ou na bilheteria do teatro (segunda a sexta, das 12h às 20h; sábado e domingo, das 12h às 18h)

Rita Lee - 2 de outubro, Auditório Celso Furtado (Palácio das Convenções do Anhembi Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana), 21h. Ingressos de R$ 80 a R$ 140, com meia entrada para estudantes. Vendas: 4003-1212 e http://www.ingressorapido.com.br/ ou na bilheteria do teatro (segunda a sexta, das 12h às 20h; sábado e domingo, das 12h às 18h)

Wanderléa - 2 e 3 de outubro, Teatro Fecap (Av. Liberdade, 532 - http://www.teatrofecap.com.br/). Sábado às 21h, domingo às 19h. Ingressos R$ 50, com meia entrada para estudantes. Vendas: 4003-1212 e http://www.ingressorapido.com.br/ ou na bilheteria do teatro (quinta e sexta, das 14h às 20h; sábado, das 15h às 21h; domingo, das 14h às 19h)

