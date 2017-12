Gal Costa e Milton Nascimento vão tocar de graça em SP em julho

Gal Costa e Milton Nascimento vão tocar, de graça, em São Paulo, no dia 2 de julho deste ano, no Clube Tietê - anunciou nesta terça-feira, 23, o secretário municipal de Cultura, Nabil Bonduk, em uma coletiva de imprensa. O show, da turnê Estratosférica e inédito na cidade, faz parte do Circuito Municipal de Cultura, programa da Secretaria que vai investir R$ 9,5 milhões em ações culturais espalhadas por 130 espaços da capital.

Entre outras atrações musicais confirmadas para o primeiro semestre estão Elza Soares, Carlos Lyra, Nação Zumbi, Raimundos, Maria Gadú, Tom Zé, Renato Teixeira e Vanusa. Peças de teatro de sucesso como Visitando Sr. Green, com Sergio Mamberti, e Galileu Galilei, com Denise Fraga, também vão percorrer teatros da cidade. Ainda estão programadas 16 "Viradinhas", eventos com programação voltada ao público infantil, e cinco mostras de cinema.

No total, são 3 mil atividades gratuitas. De acordo com a Secretaria, 30% da curadoria tem origem em demandas da população, consultada via conselhos de bairros.

"O Circuito é uma política de ampliação ao acesso às atividades culturais", disse Bonduki, acrescentando que todas as subprefeituras da cidade serão contempladas com atividades.

Pelo menos 40 eventos estão previstos em ruas abertas (inclusive a Av. Paulista).

A Secretaria Municipal de Cultura deve investir, em 2016, cerca de R$ 32 milhões em programação cultural (número ainda não fechado).